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JSW Steel Italy, sindacati sul piede di guerra

Proclamato sciopero di 24 ore e richieste garanzie occupazionali nel nuovo Adp. Ritardi nel progetto Metinvest-Danieli

18 giugno 2026

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