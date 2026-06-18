SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Vedanta Iron & Steel punta sui prodotti a valore a...

Vedanta Iron & Steel punta sui prodotti a valore aggiunto

La società vuole rafforzare la capacità produttiva di tubi in ghisa sferoidale, ferro-silicio, vergella e tondo

18 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




BHP e Rio Tinto puntano sull’India - L’aumento produttivo del subcontinente e dell’Asean farà crescere anche la domanda di minerale di ferro

16 giugno 2026

BHP e Rio Tinto puntano sull’India

L’aumento produttivo del subcontinente e dell’Asean farà crescere anche la domanda di minerale di ferro

di Federico Fusca
Vallourec rafforza la presenza in India con Ultra Corpotech - MoU per sviluppare una supply chain locale certificata per le soluzioni premium VAM destinate all’Oilfield Services

10 giugno 2026

Vallourec rafforza la presenza in India con Ultra Corpotech

MoU per sviluppare una supply chain locale certificata per le soluzioni premium VAM destinate all’Oilfield Services

di Sarah Falsone
JSW Steel: output in crescita a maggio - Prodotti 2,29 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Alto tasso di utilizzo in India, nonostante il fermo di un BF

10 giugno 2026

JSW Steel: output in crescita a maggio

Prodotti 2,29 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Alto tasso di utilizzo in India, nonostante il fermo di un BF

di Stefano Gennari
Acciaio, continua la crescita della produzione indiana - L’output siderurgico del Subcontinente ha registrato un +2,9% a maggio

4 giugno 2026

Acciaio, continua la crescita della produzione indiana

L’output siderurgico del Subcontinente ha registrato un +2,9% a maggio

di Federico Fusca
India: acciaio verde a basso costo entro il 2030 - Secondo lo studio dell’IECC la siderurgia basata sull’idrogeno potrebbe raggiungere costi vicini a quelli dell’altoforno

26 maggio 2026

India: acciaio verde a basso costo entro il 2030

Secondo lo studio dell’IECC la siderurgia basata sull’idrogeno potrebbe raggiungere costi vicini a quelli dell’altoforno

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda
Altri video

ARTICOLI SIMILI

BHP e Rio Tinto puntano sull’India - L’aumento produttivo del subcontinente e dell’Asean farà crescere anche la domanda di minerale di ferro

16 giugno 2026

BHP e Rio Tinto puntano sull’India

L’aumento produttivo del subcontinente e dell’Asean farà crescere anche la domanda di minerale di ferro

di Federico Fusca
Vallourec rafforza la presenza in India con Ultra Corpotech - MoU per sviluppare una supply chain locale certificata per le soluzioni premium VAM destinate all’Oilfield Services

10 giugno 2026

Vallourec rafforza la presenza in India con Ultra Corpotech

MoU per sviluppare una supply chain locale certificata per le soluzioni premium VAM destinate all’Oilfield Services

di Sarah Falsone
JSW Steel: output in crescita a maggio - Prodotti 2,29 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Alto tasso di utilizzo in India, nonostante il fermo di un BF

10 giugno 2026

JSW Steel: output in crescita a maggio

Prodotti 2,29 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Alto tasso di utilizzo in India, nonostante il fermo di un BF

di Stefano Gennari
Acciaio, continua la crescita della produzione indiana - L’output siderurgico del Subcontinente ha registrato un +2,9% a maggio

4 giugno 2026

Acciaio, continua la crescita della produzione indiana

L’output siderurgico del Subcontinente ha registrato un +2,9% a maggio

di Federico Fusca
India: acciaio verde a basso costo entro il 2030 - Secondo lo studio dell’IECC la siderurgia basata sull’idrogeno potrebbe raggiungere costi vicini a quelli dell’altoforno

26 maggio 2026

India: acciaio verde a basso costo entro il 2030

Secondo lo studio dell’IECC la siderurgia basata sull’idrogeno potrebbe raggiungere costi vicini a quelli dell’altoforno

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue

 I nostri video

13 giugno 2026

La crescita della sovraccapacità globale e del protezionismo stanno aggravando la crisi della siderurgia globale. Nel frattempo, la ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti