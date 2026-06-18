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Wisco e Primetals: nuova colata continua in Cina

L’impianto per blumi rafforzerà la produzione di acciai per rotaie, automotive e fotovoltaico

18 giugno 2026

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