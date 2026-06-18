SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Quote Ue più rigide rischiano di penalizzare l’Ucr...

Quote Ue più rigide rischiano di penalizzare l’Ucraina

GMK: una stretta sui contingenti tariffari non risolverebbe i problemi strutturali del mercato siderurgico europeo

18 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Ucraina: a maggio cresce l’output di laminati - Recupero anche per ghisa e acciaio grezzo. Il bilancio dei primi cinque mesi resta negativo

10 giugno 2026

Ucraina: a maggio cresce l’output di laminati

Recupero anche per ghisa e acciaio grezzo. Il bilancio dei primi cinque mesi resta negativo

di Sarah Falsone
Acciaio, Metinvest avverte l’Ue rispetto al nuovo sistema di quote - Ryzhenkov: «Queste misure infliggeranno un colpo pesantissimo all’Ucraina e alla sua siderurgia»

9 giugno 2026

Acciaio, Metinvest avverte l’Ue rispetto al nuovo sistema di quote

Ryzhenkov: «Queste misure infliggeranno un colpo pesantissimo all’Ucraina e alla sua siderurgia»

di Federico Fusca
L’industria siderurgica ucraina tra guerra, Cbam e accesso all’Europa - Zinchenko, GMK Center: «Guerra e misure Ue mettono sotto pressione produzione, export e resilienza economica»

8 giugno 2026

L’industria siderurgica ucraina tra guerra, Cbam e accesso all’Europa

Zinchenko, GMK Center: «Guerra e misure Ue mettono sotto pressione produzione, export e resilienza economica»

di Sarah Falsone
Interpipe contro le nuove misure europee di difesa commerciale - Il CEO Zanotti: «L'Ucraina sia esentata dai contingenti»

3 giugno 2026

Interpipe contro le nuove misure europee di difesa commerciale

Il CEO Zanotti: «L'Ucraina sia esentata dai contingenti»

di Redazione siderweb
Acciaio, l’Ucraina estende i dazi antidumping sui tubi ss cinesi - Le tariffe fissate al 51,52% resteranno in vigore per altri 5 anni

3 giugno 2026

Acciaio, l’Ucraina estende i dazi antidumping sui tubi ss cinesi

Le tariffe fissate al 51,52% resteranno in vigore per altri 5 anni

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ucraina: a maggio cresce l’output di laminati - Recupero anche per ghisa e acciaio grezzo. Il bilancio dei primi cinque mesi resta negativo

10 giugno 2026

Ucraina: a maggio cresce l’output di laminati

Recupero anche per ghisa e acciaio grezzo. Il bilancio dei primi cinque mesi resta negativo

di Sarah Falsone
Acciaio, Metinvest avverte l’Ue rispetto al nuovo sistema di quote - Ryzhenkov: «Queste misure infliggeranno un colpo pesantissimo all’Ucraina e alla sua siderurgia»

9 giugno 2026

Acciaio, Metinvest avverte l’Ue rispetto al nuovo sistema di quote

Ryzhenkov: «Queste misure infliggeranno un colpo pesantissimo all’Ucraina e alla sua siderurgia»

di Federico Fusca
L’industria siderurgica ucraina tra guerra, Cbam e accesso all’Europa - Zinchenko, GMK Center: «Guerra e misure Ue mettono sotto pressione produzione, export e resilienza economica»

8 giugno 2026

L’industria siderurgica ucraina tra guerra, Cbam e accesso all’Europa

Zinchenko, GMK Center: «Guerra e misure Ue mettono sotto pressione produzione, export e resilienza economica»

di Sarah Falsone
Interpipe contro le nuove misure europee di difesa commerciale - Il CEO Zanotti: «L'Ucraina sia esentata dai contingenti»

3 giugno 2026

Interpipe contro le nuove misure europee di difesa commerciale

Il CEO Zanotti: «L'Ucraina sia esentata dai contingenti»

di Redazione siderweb
Acciaio, l’Ucraina estende i dazi antidumping sui tubi ss cinesi - Le tariffe fissate al 51,52% resteranno in vigore per altri 5 anni

3 giugno 2026

Acciaio, l’Ucraina estende i dazi antidumping sui tubi ss cinesi

Le tariffe fissate al 51,52% resteranno in vigore per altri 5 anni

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue

 I nostri video

13 giugno 2026

La crescita della sovraccapacità globale e del protezionismo stanno aggravando la crisi della siderurgia globale. Nel frattempo, la ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti