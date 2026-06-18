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Acciaio, la produzione italiana cresce ancora

A maggio output a 2 milioni di tonnellate. Forte divario tra prodotti piani e lunghi (che rallentano)

18 giugno 2026

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