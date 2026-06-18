Tubacex valuta un ERTE di otto mesi in Álava
La misura riguarderebbe circa 600 addetti a Laudio e Amurrio. I sindacati chiedono il ritiro del piano
18 giugno 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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