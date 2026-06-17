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US Steel sceglie Midrex per il nuovo impianto DRI di Big River Steel

L’unità da 2,5 milioni di tonnellate annue produrrà HDRI e HBI in Arkansas. Avvio previsto nel 2029

17 giugno 2026

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