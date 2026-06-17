SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Posco ha completato la costruzione del suo nuovo E...

Posco ha completato la costruzione del suo nuovo Eaf

Si tratta del più grande forno elettrico della Corea del Sud, con una capacità di 2,5 milioni di tonnellate annue

17 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Odisha, JSW apre il cantiere del mega impianto di Paradip - Sull’area ex Posco nascerà un sito integrato da 13,2 milioni di tonnellate annue, espandibile a 25 milioni

28 maggio 2026

Odisha, JSW apre il cantiere del mega impianto di Paradip

Sull’area ex Posco nascerà un sito integrato da 13,2 milioni di tonnellate annue, espandibile a 25 milioni

di Stefano Gennari
Posco, Q1 in miglioramento - Margini sotto pressione ma utili in crescita per la Divisione acciaio. Focus sul low carbon con il nuovo Eaf e HyREX

13 maggio 2026

Posco, Q1 in miglioramento

Margini sotto pressione ma utili in crescita per la Divisione acciaio. Focus sul low carbon con il nuovo Eaf e HyREX

di Sarah Falsone
SMS fornirà i laminatoi a Hyundai-Posco Louisiana Steel - Hot strip mill e tandem cold mill per il sito siderurgico da 2,8 milioni di tonnellate annue

12 maggio 2026

SMS fornirà i laminatoi a Hyundai-Posco Louisiana Steel

Hot strip mill e tandem cold mill per il sito siderurgico da 2,8 milioni di tonnellate annue

di Stefano Gennari
Hyundai-Posco sceglie Danieli per il nuovo impianto negli Usa - Nel progetto: due Eaf, metallurgia secondaria, colate bramme, forni di riscaldo e impianto DRI Energiron

4 maggio 2026

Hyundai-Posco sceglie Danieli per il nuovo impianto negli Usa

Nel progetto: due Eaf, metallurgia secondaria, colate bramme, forni di riscaldo e impianto DRI Energiron

di Sarah Falsone
Air Liquide investe negli States - Oltre 350 milioni di dollari per supportare l’impianto low carbon di Hyundai e Posco in Louisiana

27 aprile 2026

Air Liquide investe negli States

Oltre 350 milioni di dollari per supportare l’impianto low carbon di Hyundai e Posco in Louisiana

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Odisha, JSW apre il cantiere del mega impianto di Paradip - Sull’area ex Posco nascerà un sito integrato da 13,2 milioni di tonnellate annue, espandibile a 25 milioni

28 maggio 2026

Odisha, JSW apre il cantiere del mega impianto di Paradip

Sull’area ex Posco nascerà un sito integrato da 13,2 milioni di tonnellate annue, espandibile a 25 milioni

di Stefano Gennari
Posco, Q1 in miglioramento - Margini sotto pressione ma utili in crescita per la Divisione acciaio. Focus sul low carbon con il nuovo Eaf e HyREX

13 maggio 2026

Posco, Q1 in miglioramento

Margini sotto pressione ma utili in crescita per la Divisione acciaio. Focus sul low carbon con il nuovo Eaf e HyREX

di Sarah Falsone
SMS fornirà i laminatoi a Hyundai-Posco Louisiana Steel - Hot strip mill e tandem cold mill per il sito siderurgico da 2,8 milioni di tonnellate annue

12 maggio 2026

SMS fornirà i laminatoi a Hyundai-Posco Louisiana Steel

Hot strip mill e tandem cold mill per il sito siderurgico da 2,8 milioni di tonnellate annue

di Stefano Gennari
Hyundai-Posco sceglie Danieli per il nuovo impianto negli Usa - Nel progetto: due Eaf, metallurgia secondaria, colate bramme, forni di riscaldo e impianto DRI Energiron

4 maggio 2026

Hyundai-Posco sceglie Danieli per il nuovo impianto negli Usa

Nel progetto: due Eaf, metallurgia secondaria, colate bramme, forni di riscaldo e impianto DRI Energiron

di Sarah Falsone
Air Liquide investe negli States - Oltre 350 milioni di dollari per supportare l’impianto low carbon di Hyundai e Posco in Louisiana

27 aprile 2026

Air Liquide investe negli States

Oltre 350 milioni di dollari per supportare l’impianto low carbon di Hyundai e Posco in Louisiana

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue

 I nostri video

13 giugno 2026

La crescita della sovraccapacità globale e del protezionismo stanno aggravando la crisi della siderurgia globale. Nel frattempo, la ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti