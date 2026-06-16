Jsw Steel Italy smentisce la possibile cessione della divisione ferroviaria
L’azienda: «Notizie completamente infondate. Impegnati nell’attuazione d’investimenti e iniziative di sviluppo»
16 giugno 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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