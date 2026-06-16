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Cina: produzione di acciaio grezzo in calo nei primi 5 mesi

A maggio lieve recupero su base mensile. A inizio giugno pesano le scorte

16 giugno 2026

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