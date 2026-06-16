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BHP e Rio Tinto puntano sull’India

L’aumento produttivo del subcontinente e dell’Asean farà crescere anche la domanda di minerale di ferro

16 giugno 2026

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