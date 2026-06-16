SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Turchia: dazi antidumping sugli acciai piani da Ci...

Turchia: dazi antidumping sugli acciai piani da Cina e Corea

Misure definitive per cinque anni su piani a freddo, zincati e preverniciati

16 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Turchia: dazi antidumping sugli acciai piani da Cina e Corea - Misure definitive per cinque anni su piani a freddo, zincati e preverniciati

16 giugno 2026

Turchia: dazi antidumping sugli acciai piani da Cina e Corea

Misure definitive per cinque anni su piani a freddo, zincati e preverniciati

di Stefano Gennari
Turchia, stretta antidumping su piani da Cina e Corea del Sud - Definiti margini di dumping per laminati a freddo, zincati e verniciati

10 marzo 2026

Turchia, stretta antidumping su piani da Cina e Corea del Sud

Definiti margini di dumping per laminati a freddo, zincati e verniciati

di Stefano Gennari
Turchia: dazio sui piani inox laminati a freddo dalla Cina - Ankara applicherà un’aliquota fissa del 3,95% nei confronti di tutte le società esportatrici cinesi

8 gennaio 2026

Turchia: dazio sui piani inox laminati a freddo dalla Cina

Ankara applicherà un’aliquota fissa del 3,95% nei confronti di tutte le società esportatrici cinesi

di Stefano Gennari
Salvaguardia Ue: 25 quote esaurite nell’ultimo trimestre - Al 15 giugno altre 26 superano il 90%. Dal 1° luglio il nuovo regime commerciale

16 giugno 2026

Salvaguardia Ue: 25 quote esaurite nell’ultimo trimestre

Al 15 giugno altre 26 superano il 90%. Dal 1° luglio il nuovo regime commerciale

di Stefano Gennari
Piani in inox: importazioni in aumento nel 2025 - Crescono soprattutto gli arrivi dall’Unione europea

14 aprile 2026

Piani in inox: importazioni in aumento nel 2025

Crescono soprattutto gli arrivi dall’Unione europea

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue

 I nostri video

13 giugno 2026

La crescita della sovraccapacità globale e del protezionismo stanno aggravando la crisi della siderurgia globale. Nel frattempo, la ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti