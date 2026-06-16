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Stegra affida a Green Cargo la logistica ferroviaria

L’operatore svedese gestirà i flussi merci tra la futura acciaieria green di Boden e i porti di Luleå, Skellefteå e Umeå

16 giugno 2026

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