Addio a Franco Stefanoni
Mercoledì 17 giugno a Suello i funerali dell’imprenditore
16 giugno 2026
Si è spento ieri, lunedì 15 giugno, all’età di 68 anni, Franco Stefanoni, figura conosciuta e stimata nel mondo della siderurgia.
Con oltre 50 anni di esperienza nel settore, Stefanoni aveva iniziato giovanissimo il proprio percorso professionale, lavorando per vent’anni alla Celestri di Lecco e poi di Como. Nel 1987 aveva scelto di mettersi in proprio, dando avvio a un’esperienza imprenditoriale a 360 gradi nella siderurgia italiana ed europea.
Lascia un importante patrimonio umano ed esperienziale ai figli Angelo e Christian Stefanoni, quest’ultimo al suo fianco in Stefanoni Iron & Steel Products (ex Stefaniss), e alla moglie Patrizia.
Le esequie si terranno mercoledì 17 giugno alle ore 15:00 presso la Chiesa dei Santi Biagio, Quirico e Giuditta di Suello, in provincia di Lecco.
Alla moglie Patrizia, ai figli Angelo e Christian e a tutti i suoi cari, le più sentite condoglianze da parte della community di siderweb.
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A cura di Redazione Siderweb
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