Andritz: nuovo laminatoio a freddo per Saritas Stainless Steel
L’impianto da 800mila tonnellate te annue rafforzerà la posizione del produttore turco nel mercato dell’inox
16 giugno 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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