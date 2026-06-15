SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Hormuz riapre, ma la logistica via Mar Rosso e Gol...

Hormuz riapre, ma la logistica via Mar Rosso e Golfo resta sotto pressione

Dal 15 luglio pedaggi Suez più cari, mentre la ripresa dei flussi siderurgici dallo Stretto sarà graduale

15 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Hormuz riapre, ma la logistica via Mar Rosso e Golfo resta sotto pressione - Dal 15 luglio pedaggi Suez più cari, mentre la ripresa dei flussi siderurgici dallo Stretto sarà graduale

15 giugno 2026

Hormuz riapre, ma la logistica via Mar Rosso e Golfo resta sotto pressione

Dal 15 luglio pedaggi Suez più cari, mentre la ripresa dei flussi siderurgici dallo Stretto sarà graduale

di Stefano Gennari
Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione - Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

2 marzo 2026

Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione

Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

di Stefano Gennari
L’effetto Hormuz sulla logistica - Gli impatti negativi sui carichi sfusi e petroliferi, possibili rotte alternative e opportunità post-belliche

9 marzo 2026

L’effetto Hormuz sulla logistica

Gli impatti negativi sui carichi sfusi e petroliferi, possibili rotte alternative e opportunità post-belliche

di Federico Fusca
Nuovi attacchi nel Mar Rosso: le conseguenze per l’acciaio - Una delle navi affondate dagli Houthi trasportava billette cinesi. Timori per noli e costi assicurativi

10 luglio 2025

Nuovi attacchi nel Mar Rosso: le conseguenze per l’acciaio

Una delle navi affondate dagli Houthi trasportava billette cinesi. Timori per noli e costi assicurativi

di Stefano Gennari
Siderurgia iraniana: i dati chiave - Limitato l’impatto diretto sul commercio

20 marzo 2026

Siderurgia iraniana: i dati chiave

Limitato l’impatto diretto sul commercio

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue

 I nostri video

13 giugno 2026

La crescita della sovraccapacità globale e del protezionismo stanno aggravando la crisi della siderurgia globale. Nel frattempo, la ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti