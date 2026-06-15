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BDSV e VDM si fondono nella Circular Metal Association

La nuova sigla rappresenterà in Germania l’intera filiera del riciclo di acciaio e metalli

15 giugno 2026

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