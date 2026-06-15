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LKAB potrà realizzare un impianto di ferro spugnoso green a Gällivare

Il progetto sarà connesso allo sviluppo di Hybrit, al quale fornirà concentrato di apatite

15 giugno 2026

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