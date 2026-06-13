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STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue

In questa puntata le conseguenze della sovrapproduzione e i rischi della metamorfosi cinese. Con i proff. Noci e Mapelli

13 giugno 2026

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La crescita della sovraccapacità globale e del protezionismo stanno aggravando la crisi della siderurgia globale. Nel frattempo, la Cina sta mutando pelle attraverso un vero e proprio cambio di paradigma che potremmo riassumere con la formula: più qualità e meno quantità. Di fatto, il Dragone punta a diventare sempre di più un leader a livello mondiale anche nei segmenti a più alto valore aggiunto. Quali possibilità e quale futuro ha la siderurgia europea in un simile panorama?
In questa puntata approfondiamo l’ultimo Steel Outlook pubblicato da Ocse, andando a focalizzarci  l’eccesso di produzione di acciaio e le sue conseguenze, soprattutto per la siderurgia europea. Inoltre, ci concentriamo sul ruolo che ha la Cina nello scacchiere siderurgico globale e sulle sue prospettive di crescita. Infine, proveremo a capire su quali leve può contare l’acciaio Ue per puntare ad un rilancio e per riuscire a mantenere un ruolo da protagonista nei prossimi anni.

Ad aiutarci nell’analisi le voci dei professori Carlo Mapelli e Giuliano Noci (Politecnico di Milano).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
R. S.   
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