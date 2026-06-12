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Ex Ilva: il Consiglio d'Europa chiede di accelerare sul piano ambientale

Strasburgo rileva progressi negli interventi, ma sollecita Roma per i rischi persistenti. Aggiornamento a fine 2026

12 giugno 2026

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