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siderweb TG: mercato, inox, cronaca

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

12 giugno 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano il mercato di prodotti lunghi e piani, e poi cronaca e statistiche.

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