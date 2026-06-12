siderweb TG: mercato, inox, cronaca
MERCATI
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12 giugno 2026
Rottame: primi segnali di indebolimento
Offerta in aumento e calo dei consumi portano a lievi limature di prezzo
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12 giugno 2026
Lamiere da treno: domanda e prezzi deboli
Il commercio sacrifica margini in un mercato fiacco. Import ancora poco competitivo
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12 giugno 2026
Bramme: prezzi ancora sostenuti per le origini asiatiche
Le offerte dei produttori restano rigide, poca disponibilità alla trattiva
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11 giugno 2026
Minerale poco sopra i 100 $/t: mercato sotto pressione
Fitch alza le stime 2026-2027, ma offerta abbondante e scorte elevate frenano il recupero
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10 giugno 2026
Tondo in stallo, domanda ancora prudente
I produttori difendono i livelli raggiunti, ma gli acquisti appaiono limitati ai fabbisogni immediati
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Giugno 2026
Aggiornamento Giugno 2026
Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda
11 giugno 2026
È online la quarta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi del ruolo sempre più ...
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A cura di Redazione Siderweb
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