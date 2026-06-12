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Inaugurato a Lund il primo ponte al mondo interamente in acciaio green

Struttura realizzata con il 95% di SSAB Zero, con riduzione di emissioni del 70% rispetto ai materiali tradizionali

12 giugno 2026

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