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Iran, revocato il divieto temporaneo di export su bramme e piani

Via libera alle spedizioni nonostante le carenze interne dovute al fermo dei principali impianti

12 giugno 2026

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