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Swiss Steel: acciai speciali per applicazioni marine in Canada

Il sito canadese di Sorel al lavoro sulla qualificazione dell’acciaio inossidabile 1.3964 per impieghi navali

12 giugno 2026

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