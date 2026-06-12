Swiss Steel: acciai speciali per applicazioni marine in Canada
Il sito canadese di Sorel al lavoro sulla qualificazione dell’acciaio inossidabile 1.3964 per impieghi navali
12 giugno 2026
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