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British Steel: Jingye chiede un risarcimento al governo

Il gruppo cinese ha avviato le procedure previste dal trattato bilaterale sugli investimenti con il Regno Unito

11 giugno 2026

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