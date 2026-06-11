British Steel: Jingye chiede un risarcimento al governo
Il gruppo cinese ha avviato le procedure previste dal trattato bilaterale sugli investimenti con il Regno Unito
11 giugno 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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