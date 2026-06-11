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Automotive, la produzione italiana continua a crescere

Ad aprile il settore ha segnato un +23% annuo e il cumulato quadrimestrale ha mostrato un +16%

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