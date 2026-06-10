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Ucraina: a maggio cresce l’output di laminati

Recupero anche per ghisa e acciaio grezzo. Il bilancio dei primi cinque mesi resta negativo

10 giugno 2026

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