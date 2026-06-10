SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Salzgitter ed EWE, intesa sull’idrogeno verde

Salzgitter ed EWE, intesa sull’idrogeno verde

Dal 2030 il gruppo siderurgico riceverà 10mila tonnellate annue per il programma Salcos

10 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Private video Header siderweb TG. Edizione del 5 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 5 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo? STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Salzgitter ed EWE, intesa sull’idrogeno verde - Dal 2030 il gruppo siderurgico riceverà 10mila tonnellate annue per il programma Salcos

10 giugno 2026

Salzgitter ed EWE, intesa sull’idrogeno verde

Dal 2030 il gruppo siderurgico riceverà 10mila tonnellate annue per il programma Salcos

di Stefano Gennari
Salzgitter lancia “Initiative Construction” - Il gruppo integra prodotti e servizi per rispondere alla domanda legata al piano infrastrutturale del governo tedesco

18 marzo 2026

Salzgitter lancia “Initiative Construction”

Il gruppo integra prodotti e servizi per rispondere alla domanda legata al piano infrastrutturale del governo tedesco

di Stefano Gennari
CDP assegna a Salzgitter AG il rating “A” per il clima - Il gruppo tedesco figura per il secondo anno tra le imprese più impegnate a livello globale nella sostenibilità

21 gennaio 2026

CDP assegna a Salzgitter AG il rating “A” per il clima

Il gruppo tedesco figura per il secondo anno tra le imprese più impegnate a livello globale nella sostenibilità

di Anna Vernile
Salzgitter pronta a rilevare HKM e avviare la trasformazione green - L’ad Gröbler: «Pronti a dare una prospettiva economica a HKM»; focus su riconversione con Eaf e emissioni inferiori

25 marzo 2026

Salzgitter pronta a rilevare HKM e avviare la trasformazione green

L’ad Gröbler: «Pronti a dare una prospettiva economica a HKM»; focus su riconversione con Eaf e emissioni inferiori

di Sarah Falsone
Salzgitter Mannesmann: peggiorano ricavi e posizione finanziaria netta - Nonostante i cali, non arretrano gli investimenti del gruppo per la decarbonizzazione

31 marzo 2026

Salzgitter Mannesmann: peggiorano ricavi e posizione finanziaria netta

Nonostante i cali, non arretrano gli investimenti del gruppo per la decarbonizzazione

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 5 giugno 2026

 I nostri video

5 giugno 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti