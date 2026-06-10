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SSAB-SMS: nuovo impianto di atomizzazione a gas in Svezia

L’investimento consentirà di aumentare la produzione di polveri metalliche ad alte prestazioni per la stampa 3D

10 giugno 2026

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