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Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda

La quarta puntata del video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

11 giugno 2026 Translated by Deepl

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È online la quarta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all’analisi del ruolo sempre più strategico del Mediterraneo nell’industria siderurgica globale. Ospite dell’episodio è Roberto de Miranda, imprenditore alla guida del Gruppo ORI Martin.

Tra i temi centrali dell’intervista il ruolo dell’Italia nel panorama automotive europeo e mediterraneo. Un settore, che, pur attraversando una fase complessa, continua a rappresentare uno dei principali driver della domanda di acciai speciali.

In questo quadro, sono state analizzate anche le misure europee di politica industriale e commerciale, dal Cbam al nuovo regolamento destinato a sostituire la Salvaguardia sull’acciaio, fino al dibattito sull’introduzione di un’etichetta verde per i prodotti siderurgici e l’Automotive Package presentato dalla Commissione europea.

Intervista realizzata il 21 maggio 2026.
S. F.   
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