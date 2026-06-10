SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. JSW Steel: output in crescita a maggio

JSW Steel: output in crescita a maggio

Prodotti 2,29 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Alto tasso di utilizzo in India, nonostante il fermo di un BF

10 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Private video Header siderweb TG. Edizione del 5 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 5 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo? STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

JSW Steel: output in crescita a maggio - Prodotti 2,29 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Alto tasso di utilizzo in India, nonostante il fermo di un BF

10 giugno 2026

JSW Steel: output in crescita a maggio

Prodotti 2,29 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Alto tasso di utilizzo in India, nonostante il fermo di un BF

di Stefano Gennari
Odisha, JSW apre il cantiere del mega impianto di Paradip - Sull’area ex Posco nascerà un sito integrato da 13,2 milioni di tonnellate annue, espandibile a 25 milioni

28 maggio 2026

Odisha, JSW apre il cantiere del mega impianto di Paradip

Sull’area ex Posco nascerà un sito integrato da 13,2 milioni di tonnellate annue, espandibile a 25 milioni

di Stefano Gennari
JSW Steel e JFE triplicano la capacità di acciaio magnetico - L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 350.000 tonnellate all’anno entro l’anno fiscale 2028

4 agosto 2025

JSW Steel e JFE triplicano la capacità di acciaio magnetico

L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 350.000 tonnellate all’anno entro l’anno fiscale 2028

di Sarah Falsone
Piombino, 92 milioni per la banchina nord - Via libera al finanziamento dell’opera strategica per Metinvest Adria. Intanto, Fim, Fiom e Uilm denunciano criticità

15 maggio 2026

Piombino, 92 milioni per la banchina nord

Via libera al finanziamento dell’opera strategica per Metinvest Adria. Intanto, Fim, Fiom e Uilm denunciano criticità

di Giorgio Pasquinucci
Siderurgia sudcoreana tra crisi strutturale e necessità di ristrutturazione - Domanda debole, export sotto pressione, redditività in calo e sfide legate alla transizione verde

27 aprile 2026

Siderurgia sudcoreana tra crisi strutturale e necessità di ristrutturazione

Domanda debole, export sotto pressione, redditività in calo e sfide legate alla transizione verde

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 5 giugno 2026

 I nostri video

5 giugno 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti