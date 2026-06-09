SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Assofermet Acciai: mercato debole, ma l’estate può...

Assofermet Acciai: mercato debole, ma l’estate può portare una svolta

Domanda ancora selettiva e margini sotto pressione; decisive le nuove misure Ue

9 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 5 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 5 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo? STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo? Header siderweb TG. Edizione del 29 maggio 2026 siderweb TG. Edizione del 29 maggio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Assofermet Acciai: mercato debole, ma l’estate può portare una svolta - Domanda ancora selettiva e margini sotto pressione; decisive le nuove misure Ue

9 giugno 2026

Assofermet Acciai: mercato debole, ma l’estate può portare una svolta

Domanda ancora selettiva e margini sotto pressione; decisive le nuove misure Ue

di Stefano Gennari
Assofermet Acciai: domanda debole, timori per l’impatto delle barriere Ue - «Clima di diffusa sfiducia e forte preoccupazione» per l’evoluzione delle crisi internazionali e dei costi energetici

8 maggio 2026

Assofermet Acciai: domanda debole, timori per l’impatto delle barriere Ue

«Clima di diffusa sfiducia e forte preoccupazione» per l’evoluzione delle crisi internazionali e dei costi energetici

di Stefano Gennari
Assofermet Acciai: mercato ancora debole - Piani al carbonio e inox si muovono in un contesto instabile, con timori crescenti per prezzi e competitività

9 marzo 2026

Assofermet Acciai: mercato ancora debole

Piani al carbonio e inox si muovono in un contesto instabile, con timori crescenti per prezzi e competitività

di Stefano Gennari
Piani inox, mercato attendista nel secondo trimestre - Bettuzzi (Oiki): «La filiera deve poter aiutare gli utilizzatori finali a restare competitivi»

28 aprile 2026

Piani inox, mercato attendista nel secondo trimestre

Bettuzzi (Oiki): «La filiera deve poter aiutare gli utilizzatori finali a restare competitivi»

di Federico Fusca
Torna Bilanci d'Acciaio - Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

20 ottobre 2025

Torna Bilanci d'Acciaio

Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 5 giugno 2026

 I nostri video

5 giugno 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti