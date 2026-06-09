AdI, Urso: «I commissari stanno valutando le offerte presentate»
Per il ministro, Taranto «è sicuramente il dossier più difficile tra i tanti che abbiamo ereditato»
9 giugno 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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