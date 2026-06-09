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Kardemir avvia il nuovo blocco RSB di Kocks

Laminata con successo la prima barra sull’impianto da 700mila tonnellate annue

9 giugno 2026

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