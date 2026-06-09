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Piani e lunghi in cerca di slancio

Materie prime meno sostenute, prezzi dei prodotti finiti deboli ma difesi da costi e quadro regolatorio

9 giugno 2026

Materie prime meno brillanti rispetto alla prima parte di maggio; acciai finiti deboli ma sostenuti dai costi e dalle nuove regole europee. In estrema sintesi, è questo il quadro illustrato da Stefano Gennari, Market Analyst di siderweb, nel corso del webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a prodotti piani e lunghi. Il mercato italiano appare diviso tra comparti e prodotti, ma accomunato da un elemento trasversale...

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8 giugno 2026

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