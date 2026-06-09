Piani e lunghi in cerca di slancio
Materie prime meno sostenute, prezzi dei prodotti finiti deboli ma difesi da costi e quadro regolatorio
9 giugno 2026
Materie prime meno brillanti rispetto alla prima parte di maggio; acciai finiti deboli ma sostenuti dai costi e dalle nuove regole europee. In estrema sintesi, è questo il quadro illustrato da Stefano Gennari, Market Analyst di siderweb, nel corso del webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a prodotti piani e lunghi. Il mercato italiano appare diviso tra comparti e prodotti, ma accomunato da un elemento trasversale...
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MERCATI
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8 giugno 2026
Coils europei fermi, ma alcuni player testano il rialzo
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5 giugno 2026
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29 maggio 2026
Rottame: il mercato turco perde slancio
Prezzi sotto pressione per domanda debole e acciaierie ancora in difficoltà sui margini
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28 maggio 2026
Previsto un aumento dei prezzi dopo l’estate, legato all’introduzione delle nuove misure Ue
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28 maggio 2026
Cina: acciaio debole, il minerale arretra
Coils sotto pressione per domanda fiacca e maltempo. Il minerale cala dopo il rally legato al carbone
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A cura di Redazione Siderweb
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