Piani e lunghi in cerca di slancio

Materie prime meno sostenute, prezzi dei prodotti finiti deboli ma difesi da costi e quadro regolatorio

Materie prime meno brillanti rispetto alla prima parte di maggio; acciai finiti deboli ma sostenuti dai costi e dalle nuove regole europee. In estrema sintesi, è questo il quadro illustrato da Stefano Gennari, Market Analyst di siderweb, nel corso del webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a prodotti piani e lunghi. Il mercato italiano appare diviso tra comparti e prodotti, ma accomunato da un elemento trasversale...

Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita