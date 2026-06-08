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Simandou: SimFer punta a 60 milioni di tonnellate nel 2028

La miniera è completa al 74%, il porto al 78%. Nel primo trimestre spedite 600mila tonnellate

8 giugno 2026

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