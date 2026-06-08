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Acciaio, il Consiglio Ue approva il nuovo sistema di quote

Dal 1° luglio sostituirà la Salvaguardia. Introdotti TRQ più restrittivi, dazio al 50% e “melt and pour”

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