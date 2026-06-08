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Tata Steel Uk potrebbe slittare l'avvio del nuovo Eaf di Port Talbot

Il ritardo di 6-8 mesi sarebbe causato dai ritardi nel potenziamento dell’attuale infrastruttura energetica

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