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Le sfide chiave per la transizione europea verso l’acciaio verde

Aries, JRC Ue: «Disponibilità di rottame e idrogeno sarà decisiva per la decarbonizzazione dell’industria siderurgica»

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