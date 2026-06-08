L’industria siderurgica ucraina tra guerra, Cbam e accesso all’Europa

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BOLOGNA – L’industria siderurgica ucraina è colpita su due fronti: dai missili e droni russi e dal rischio di perdere l’accesso al suo principale mercato di esportazione. È l’avvertimento lanciato da Stanislav Zinchenko, Ceo di GMK Center, in un’intervista rilasciata a siderweb durante il Future Steel Forum di Bologna (3-4 giugno). Mentre gli attacchi contro le infrastrutture energetiche, logistiche e industriali stanno nuovamente mettendo sotto pressione la produzione, ha affermato, misure climatiche e commerciali europee come il Cbam e il nuovo sistema di quote potrebbero indebolire ulteriormente uno dei settori strategici del Paese.

Secondo Zinchenko, la situazione per i produttori siderurgici ucraini è sempre più difficile. Negli ultimi quattro mesi si è registrata un’ondata senza precedenti di attacchi alle infrastrutture energetiche, alle reti logistiche, alle zone industriali, agli impianti siderurgici e agli asset minerari. Dopo il crollo del 2022, il settore era riuscito a recuperare la produzione, raggiungendo circa 500-550mila tonnellate di acciaio grezzo al mese, un livello da lui definito il massimo possibile in condizioni di guerra. Ora, tuttavia, la produzione è di nuovo sotto pressione.

«GMK Center prevede che la produzione e le esportazioni ucraine di minerale di ferro diminuiranno di circa il 10-15% nel 2026, mentre la produzione di acciaio potrebbe calare di almeno il 10%». Nello scenario migliore, l’output potrebbe rimanere vicino al livello dello scorso anno, pari a circa 7 milioni di tonnellate, ma la combinazione di danni bellici, debolezza del mercato interno e stagnazione del mercato europeo sta pesando fortemente sul settore. Oggi però, aggiunge Zinchenko, comprendendo le sfide che le esportazioni siderurgiche ucraine verso l’Ue devono affrontare, «è chiaro che lo scenario migliore non è più realizzabile: la produzione siderurgica ucraina tenderà più probabilmente verso 6,5 milioni di tonnellate, con un ulteriore calo nel 2027».

Una delle principali preoccupazioni riguarda l’impatto del Cbam. Zinchenko ha affermato che l’Ucraina si aspettava un sostegno continuo da parte dell’Unione europea, soprattutto dopo le decisioni politiche dello scorso anno che indicavano tre anni di sostegno commerciale all’economia ucraina. Invece, quando le norme del Cbam sono state ulteriormente definite, non è stata concessa alcuna esenzione per i prodotti siderurgici ucraini.

Per Zinchenko, questo è difficile da comprendere. «L’Ucraina non ha avuto una reale possibilità di decarbonizzarsi durante la guerra: attualmente sono operativi solo cinque impianti siderurgici e le aziende hanno dovuto concentrarsi sulla sopravvivenza invece che sugli investimenti di lungo periodo», ha spiegato, aggiungendo che circa l’80% delle esportazioni siderurgiche ucraine è oggi diretto verso l’Ue, ma in termini assoluti i volumi sono limitati: circa 2,6 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici finiti lo scorso anno.

Il Ceo di GMK Center ha inoltre respinto l’idea che l’acciaio ucraino stia sottraendo quote di mercato ai produttori europei. In molti casi, «le esportazioni ucraine hanno sostituito materiale russo e bielorusso rimosso dal mercato dalle sanzioni, oppure hanno colmato carenze di offerta causate da fermate e chiusure di impianti siderurgici dell’Europa orientale».

I primi effetti del Cbam sono già visibili, ha affermato. Le esportazioni ucraine di prodotti lunghi sono diminuite di circa il 60% nei primi quattro mesi dell’anno in corso, contribuendo a tagli della produzione e perdite di posti di lavoro. Per Zinchenko, le conseguenze vanno oltre l’acciaio: minori esportazioni significano minori entrate fiscali, minori afflussi di valuta estera e una più debole resilienza economica, aumentando la dipendenza dell’Ucraina dal sostegno finanziario esterno.

La pressione potrebbe diventare ancora più forte nel tempo, soprattutto con la graduale eliminazione delle quote gratuite nell’ambito dell’EU-ETS. Entro il 2029, ha avvertito Zinchenko, «le esportazioni ucraine di prodotti lunghi, pari a 760mila tonnellate nel 2025, e di billette quadre, pari a circa 900mila tonnellate, potrebbero cessare completamente».

Un’altra preoccupazione riguarda il nuovo sistema di contingenti tariffari proposto dall’Ue che entrerà in vigore il primo luglio. Secondo Zinchenko, sebbene la misura possa essere stata pensata per proteggere il mercato europeo dalle importazioni a basso costo, «rischia di penalizzare l’Ucraina in modo sproporzionato». Il vero problema, sostiene, è stato l’ingresso in Europa di acciaio a basso costo proveniente dal Far East, mentre l’Ucraina non è una fonte di sovraccapacità globale.

L’Ucraina, ha sottolineato, non dovrebbe essere trattata come un Paese terzo standard: «Ha un Accordo di associazione con l’Ue ed è candidata all’adesione». Per Zinchenko, «questo dovrebbe significare integrazione del mercato – comprese le catene di fornitura industriali – e non la chiusura del mercato europeo all’acciaio ucraino».

Il Ceo ha inoltre evidenziato la logica economica del sostegno alla decarbonizzazione della siderurgia ucraina: «Gli impianti esistenti avrebbero bisogno di circa 10-11 miliardi di euro per decarbonizzarsi completamente, ma l’80-85% di tale investimento tornerebbe probabilmente in Europa attraverso contratti per attrezzature, ingegneria e tecnologie». A suo avviso, ciò creerebbe una relazione vantaggiosa per entrambe le parti: l’Ucraina modernizzerebbe la propria industria, mentre i fornitori europei di tecnologie otterrebbero importanti commesse industriali.

L’Ucraina potrebbe anche diventare un partner importante nella transizione europea verso l’acciaio verde. Il Paese dispone di significative riserve di minerale di ferro di magnetite e di capacità esistenti per produrre pellet di qualità DR. Prima della guerra, era uno dei maggiori esportatori mondiali di pellet di minerale di ferro. In futuro, ha affermato Zinchenko, l’Ucraina potrebbe fornire 20-25 milioni di tonnellate di pellet DR agli impianti europei di riduzione diretta, riducendo la dipendenza da materie prime importate da regioni più lontane.

Questo ruolo, ha sottolineato, diventerà più rilevante man mano che l’Europa aumenterà l’uso di forni elettrici ad arco e della riduzione diretta: «Il rottame da solo non sarà sufficiente a coprire la futura domanda e l’Ucraina potrebbe fornire pellet, DRI e ghisa, a condizione che la sua base industriale sopravviva e riceva sostegno».

La dimensione sociale è altrettanto importante. Gli impianti siderurgici ucraini, ha spiegato, sono concentrati nelle regioni orientali e centrali, in città come Zaporizhzhia, Kamianske e Dnipro e sostengono occupazione, infrastrutture e comunità locali. Se gli impianti chiudessero, ha affermato, «l’impatto andrebbe ben oltre la produzione industriale, aumentando la migrazione interna e potenzialmente spingendo più persone verso l’Europa».

Anche dopo il crollo causato dalla guerra, l’acciaio resta essenziale per l’economia ucraina. Zinchenko ha affermato che il settore rappresenta ancora circa il 40% dei trasporti ferroviari di merci e una quota significativa delle spedizioni portuali e degli ordini di macchinari. Prima della perdita di asset chiave nel settore del carbone, ferro e acciaio rappresentavano oltre il 7% del PIL ucraino. Nel 2025, il contributo del settore all’economia è stato pari al 5,5%, incluse le catene di fornitura.

Per questo motivo, le aziende siderurgiche ucraine chiedono alle istituzioni europee di esentare il Paese dal Cbam e dai contingenti tariffari. La speranza di Zinchenko è che questi strumenti rimangano sufficientemente flessibili da poter essere adeguati una volta che il loro impatto sarà chiaro. «La questione non riguarda soltanto la competitività. Riguarda la resilienza economica dell’Ucraina, la stabilità sociale e la sua posizione nel sistema industriale europeo nel lungo periodo», ha concluso.