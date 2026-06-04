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Dazi Usa, la ghisa brasiliana rischia di perdere l’esenzione

Washington valuta una tariffa del 25% sulle importazioni in seguito a «pratiche scorrette»

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