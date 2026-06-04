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PPWR, la filiera degli imballaggi in acciaio chiede equilibrio

A Napoli il confronto tra produttori e utilizzatori: «Difendere il sistema italiano e la logica di filiera»

4 giugno 2026

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