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Il Canada proroga di un anno i contingenti su acciaio e alluminio

In scadenza il 30 giugno, rimarranno in vigore fino a metà 2027

4 giugno 2026

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