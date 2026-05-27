“Industria, Logistica e Metalli” il 12 giugno a La Spezia
All’evento organizzato da Shipping Italy anche siderweb e operatori siderurgici
27 maggio 2026 Translated by Deepl
Si terrà venerdì 12 giugno il primo business meeting dal titolo “Industria, Logistica e Metalli”, un evento B2B organizzato da Shipping Italy e Supply Chain Italy. L’obiettivo, spiegano, è «riunire il mondo industriale e la filiera logistica per discutere dei trasporti marittimi e terrestri di acciaio, metalli, semilavorati e prodotti finiti».
Il titolo dei lavori è “La supply chain dei materiali strategici tra sfide, opportunità e relazioni industriali”; si parlerà di trasporti, infrastrutture, porti, intermodalità, normative, digitalizzazione, tracciabilità e sicurezza.
L’appuntamento è allo Spazio Made di Luni, in provincia di La Spezia. I lavori si apriranno alle 9:30. Nell’opening session è previsto anche l’intervento del responsabile dell’Ufficio Studi siderweb, Stefano Ferrari.
Il primo panel dal titolo “La domanda di logistica: esigenze produttive, flessibilità e continuità delle supply chain” prevede gli interventi, tra gli altri, di Fincantieri, Fratelli Cosulich, Arvedi, ABS Acciai, Marcegaglia Carbon Steel. Nel secondo panel, “L’offerta di servizi logistici e di trasporto: innovazione, specializzazione e capacità infrastrutturale”, interverranno anche Associazione spedizionieri del porto di La Spezia, Laghezza e Boriani. Chiuderà i lavori un’intervista al presidente di Federacciai e Duferco, Antonio Gozzi.
Qui il programma completo. L’ingresso è a pagamento, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@alocinmedia.it o chiamare il numero +39 010 9703071.
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