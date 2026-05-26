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Celsa completa il revamping del laminatoio di Castellbisbal

L’intervento, realizzato con SMS group, ha previsto la sostituzione di una gabbia CCS di prima generazione

26 maggio 2026

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