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Inossidabili: a giugno extra in rialzo per 304 e 316

Aperam e Outokumpu aumentano gli austenitici, mentre i ferritici segnano lievi correzioni

26 maggio 2026

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