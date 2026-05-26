Confindustria: Ets da sospendere per salvare l’industria
Energia meno cara, nucleare e debito comune Ue tra le leve indicate da Orsini per difendere la manifattura
26 maggio 2026
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