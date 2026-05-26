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Forge Fedriga: «Ripresa difficile prima del 2027»

Pini: «Concorrenza extra Ue aggressiva, ordini col contagocce e costi difficili da ribaltare»

26 maggio 2026

Il 2026 degli acciai forgiati si sta confermando complesso. Le tensioni geopolitiche, l’incertezza sui mercati a valle e il rincaro di alcune materie prime hanno reso ancora più difficile un quadro che per molte imprese del comparto era già critico. È quanto emerso questa mattina durante il webinar siderweb della serie Focus specialties.
A fotografare la situazione dal punto di vista dei forgiatori è stato Germano Pini di Forge Fedriga. «Per noi il 2025 era già stato complesso – ha spiegato – e anche nel 2026, ancor prima che si scatenasse la guerra in Iran, avevamo...

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