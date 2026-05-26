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Rubiera: volumi in linea ma marginalità sotto pressione

Galperti a Focus Specialties: «Powergen e nucleare sostengono un mercato ancora lento»

26 maggio 2026

Mercati ancora deboli, portafogli ordini corti e marginalità sotto pressione. È il quadro tracciato da Federico Galperti, managing director di Rubiera Special Steel, intervenuto oggi al webinar di siderweb Focus Specialties - Acciai forgiati e lingotti sotto la lente.

Il primo quadrimestre del 2026 si è chiuso su livelli sostanzialmente allineati allo scorso anno. «I mercati che stanno andando meglio, pur restando ancora molto lenti, sono il powergen e il nucleare», ha spiegato Galperti, evidenziando che invece l’oil & gas resta stagnante, ma potrebbe ripartire nel secondo semestre. Più marcato, continua il manager, il rallentamento per petrolchimico, raffinerie, meccanica, automotive e acciai per utensili speciali rifusi, indicati come il comparto più debole. L’eolico, invece, ha visto un progressivo spostamento dei volumi verso l’Asia.

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