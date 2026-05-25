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Shyam Metalics investe negli acciai speciali e nell’inox

Il gruppo indiano ha come obiettivo la crescita nei prodotti a maggiore valore aggiunto entro il 2029

25 maggio 2026

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